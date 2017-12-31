Опубликовано видео крупного пожара в складском помещении в Подольске

Возгорание площадью почти 1500 квадратных метров произошло в складском помещении в городском округе Подольск.

Напомним, пожар разгорелся в складском помещении в городском округе Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27. В настоящее время происходит открытое горение пластиковых брикетов.

По предварительной информации, пострадавших в результате масштабного пожара нет.