Опубликовано видео крупного пожара в складском помещении в Подольске
По предварительной информации, пострадавших в результате масштабного пожара нет.
Возгорание площадью почти 1500 квадратных метров произошло в складском помещении в городском округе Подольск.
Напомним, пожар разгорелся в складском помещении в городском округе Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27. В настоящее время происходит открытое горение пластиковых брикетов.
По предварительной информации, пострадавших в результате масштабного пожара нет.