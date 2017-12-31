Масштабный пожар произошел на складах в Подольске: видео
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
Возгорание площадью почти 1500 квадратных метров произошло в складском помещении в городском округе Подольск.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.
В 15:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о пожаре в складском строении по адресу: городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27. Сейчас происходит открытое горение пластиковых брикетов на площади около 1500 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.