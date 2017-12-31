Организатору взрыва в супермаркете в Петербурге предъявили обвинения в терроризме

Следственными органами ГСУ СКР по Петербургу мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта в супермаркете «Перекресток» по ст. 205 УК России («Террористический акт»). Ранее сообщалось, что после взрыва в магазине возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается на сайте СК России.

Проведенные следственные и оперативно-розыскные мероприятия установили, что подозреваемый изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Рядом с местом взрыва мужчина спрятал две флешки, на которых содержались данные о причинах совершенного деяния и снимки взрывного устройства.

Следственные действия исследования, в том числе генетические, подтвердили причастность подозреваемого к изготовлению взрывного устройства и наполнению сведений двух флешек.

В рамках допросов подозреваемый также дал показания, которые подтверждают его причастность к организации и совершению преступления. По его словам, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он посещал.

Сообщается, что обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.