Псевдореальность для политических целей – Пушков о заявлении Трампа об успехах США в Сирии

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что коалиция во главе с Соединенными Штатами освободила от ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России) почти все территории в Сирии и Ираке.

«Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "постправда" – псевдореальность, нужная для политических целей», – заявил Пушков в Twitter.

Напомним, президент США в рамках еженедельного обращения сказал, что коалиция во главе с Соединенными Штатами освободила от террористов почти 100% территории в Сирии и Ираке.

*ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная на территории России