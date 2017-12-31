Опубликованы кадры Крымского моста, снятые из космоса

Российский космонавт Антон Шкаплеров снял Крымский мост из космоса. В настоящее время он находится на борту Международной космической станции.

Фотографии он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимках видны Севастополь и строящийся Крымский мост.

«Фотографии моей родины: Балаклава, Севастополь и Крымский мост. Контролирую строительство моста из космоса. Подтверждаю: все идет по графику», – сопроводил свои снимки подписью космонавт.