Ушел из жизни актер Александр Шаврин

Умер известный актер театра и кино Александр Шаврин. Несколько недель назад ему исполнилось 57 лет. Об этом сообщается на сайте Театра имени Маяковского.

Актер снимался в таких кинофильмах, как «Водитель для Веры» и «Бедная Настя».

Как сообщают некоторые СМИ, в последние годы Шаврин вел борьбу с онкологическим заболеванием.

По информации РИА Новости, отпевание актера пройдет в церкви Малого Вознесения. Прощание с Шавриным состоится 2 января в Театре имени Маяковского.