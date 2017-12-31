На северо-востоке Москвы в жилом доме произошел пожар

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на Стартовой улице, дом 17, на северо-востоке Москвы. Площадь пожара составила семь квадратных метров.

Об этом говорится в официальном Twitter МЧС Москвы.

В тексте сообщения сказано, что при инциденте пострадал один человек. Он передан наряду скорой помощи.

В МЧС по столице сайту телеканала «Звезда» опровергли ранее распространенную в СМИ информацию о прогремевшем взрыве.