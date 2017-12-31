В Госдуме ответили на слова Трампа об отвоевании коалицией почти 100% территории у ИГИЛ*

В Государственной думе России ответили на заявление американского лидера Дональда Трампа, который уверен, что коалиция во главе с США освободила почти 100% территории Сирии и Ирака от террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, это очередная попытка присвоить победу над боевиками себе, потому что Вашингтон просто не может согласиться с тем, что разгром ИГИЛ* – не результат деятельности США.

«Поэтому будут всячески говорить, что это их победа. Но это поражение американцев на территории Сирии», – цитирует Чепу RT.

Он объяснил, что американцы пытались уничтожить режим сирийского президента Башара Асада за счет помощи террористам и радикально настроенной оппозиции, но когда ситуация стала неуправляемой, подключились к разгрому ИГИЛ*.

«Когда ситуация стала неуправляемой, они подключились к разгрому ИГИЛ*, который сами же создавали. Поэтому такое заявление вызывает улыбку и недоумение», – отметил депутат.

Он также добавил, что США не только сыграли минимальную роль в разгроме террористов, но и до сих пор помогают выводить с территории Сирии главарей боевиков и пытаются создать очаги для наращивания новых группировок.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация