Агрессивная белка, воровавшая печенье, напала на офицера полиции в США

В полицию американского города Брокпорт 29 декабря поступил необычный вызов. Хозяин дома пожаловался, что его кухню захватила белка и ест там печенье.

Офицеры, которые приехали на место происшествия, вошли в дом и подверглись нападению маленького зверька. Видеозапись, на которой видно агрессивную белку, опубликовали в официальной группе местного департамента полиции на Facebook.

В итоге мужчинам удалось поймать животное, после чего белку отпустили на улицу.