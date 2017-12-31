Курьезное ДТП: резко стартовавший автомобиль перелетел через другую машину
Внезапно стартовавший автомобиль с открытой дверью перелетел через другое транспортное средство в США.
Видео: Robb Brilbeck / Youtube
В Сети появилось видео, на котором водитель одной из машин около банка в Рокфорде в штате Иллинойс случайно выдавил педаль газа и буквально перелетел через другой автомобиль, проезжавший мимо.
Видео снял находившийся сзади водитель. Он увидел, как автомобиль внезапно ускорился с приоткрытой дверью и уже через секунду перелетел через другое транспортное средство, пишет Daily Mail.
«Я видел в банке летающую машину. Я не думал, что это возможно!» – написал автор видео.