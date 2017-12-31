Более сотни машин в Екатеринбурге выстроились в гигантскую елку

На территории парковки в Екатеринбурге автолюбители 31 декабря составили из своих машин огромную елку. Об этом пишет портал E1.ru.

Отмечается, что во флешмобе приняли участие 120 машин. Некоторые водители приехали для участия в необычной акции из Свердловской области.

«В других городах в прошлом году автомобилисты выставляли рисунки елок и снежинок, в преддверии этого Нового года многие также публиковали фотографии таких флешмобов. Я задался вопросом, почему такое не проводят в Екатеринбурге?» – рассказал организатор мероприятия Олег.

Участников флешмоба набрали в социальных сетях. По словам Олега, собрались незнакомые друг другу люди – молодежь и семейные пары. Организаторы и участники флешмоба отметили, что и в следующем году поучаствуют в подобном мероприятии.

Ранее более 200 автомобилей Росгвардии выстроились в новогоднюю елку в Уфе, на Алтае автомобилисты выстроили свои машины в виде гигантской новогодней снежинки. А в Чите – в виде огромной новогодней елки из 159 автомобилей с участием полицейских экипажей.