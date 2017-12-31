МЧС предупреждает о густом тумане в Москве

Москва и Подмосковье оказались накрыты густым туманом. В столичном главке МЧС предупредили, что видимость улучшится только во второй половине дня 31 декабря.

«С сохранением в первой половине дня 31 декабря по городу Москве местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Будьте внимательны», – сообщили в ведомстве.

В главке подчеркнули, что водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходам посоветовали обозначать себя светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части.