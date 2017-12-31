Три человека погибли при стрельбе в кафе на Кубани

Двое мужчин открыли стрельбу в одном из кафе станицы Ладожской Усть-Лабинского района Кубани. В результате от ранений погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 31 декабря. Правоохранители ввели план перехват «Сирена», и на территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали мужчин 32 и 34 лет.

У подозреваемых изъято оружие, из которого, предположительно, были произведены выстрелы. Личности погибших установлены, добавили в МВД. В настоящее время задержанные переданы сотрудникам СК РФ.