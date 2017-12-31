С 1 января Украина вводит биометрический контроль для РФ и еще 69 стран

Украина вводит с 1 января биометрический контроль, который коснется 70 стран, включая Россию. Об этом говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«С 1 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе из Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Кроме того, в МВД Украины отметили, что биометрический контроль является быстрой и приятной процедурой, которая заработала в тестовом режиме с 27 декабря.

Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко рассказал о «растущей ценности украинского паспорта».