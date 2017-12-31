В Тбилиси пять человек стали жертвами ДТП с участием автобуса

В Тбилиси пять человек стали жертвами ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, который ехал из России в Ереван. Об этом сообщает МЧС Армении.

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря. Легковушка Lada столкнулась с автобусом Mercedes Neoplan у Сухого моста в Тбилиси. В результате аварии водитель и четверо пассажиров легковой машины скончались.

«От оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии 31 декабря поступило сообщение, что у Сухого моста в Тбилиси произошло ДТП. Следовавший из РФ в Ереван автобус Mercedes Neoplan столкнулся с автомобилем Lada», – говорится в сообщении экстренного ведомства.

По предварительным данным, среди погибших армян нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.