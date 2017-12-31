Порошенко рассказал о «растущей ценности украинского паспорта»

Ценность украинского паспорта растет, поскольку документ становится более востребованным. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Facebook по случаю введения безвизового режима с ОАЭ.

«Ценность украинского паспорта продолжает расти!» – написал он.

По словам Порошенко, уходящий 2017 год стал «прорывом в безвизовом направлении». Он напомнил, что украинцы могут путешествовать без визы в 85 стран.

Напомним, с 11 июня 2017 года граждане Украины могут без визы отправиться в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического загранпаспорта. При этом ЕС может приостановить безвиз с Украиной в случае проблем с миграцией.