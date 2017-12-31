СМИ рассказали о четырех сценариях начала войны с КНДР

Японский премьер-министр Синдзо Абэ и его советники на фоне обострения ситуации вокруг Корейского полуострова обсудили варианты действий, если вооруженный конфликт все-таки начнется. При этом рассматриваются четыре сценария начала войны с КНДР, сообщает The Japan Times.

Так, Национальный совет безопасности предполагает, что эскалация конфликта может произойти после столкновения вооруженных сил Северной и Южной Кореи, при вторжении военных Сеула в КНДР, в случае упреждающего удара США по Северной Корее или если Пхеньян нанесет ракетный удар по Японии.

Также источники утверждают, что в правительстве страны уже даже посчитали, сколько американских военных может быть прислано в качестве подкрепления.