Ученые нашли быстрый способ похудеть без физических нагрузок

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре нашли способ, который помогает худеть без физических нагрузок и диеты. При этом человек сможет потерять до 30% своего веса, утверждают специалисты.

Для этого они создали пластырь с микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса. В них содержится препарат, превращающий энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый.

«Наша цель заключается в создании незаметного и недорогого пластыря, который каждый сможет легко использовать», - цитирует профессора Пэн Чена РИА «Новости».

Инновацию уже испытали на мышах. По словам ученых, белый жир стал превращаться в бурый на пятый день ношения пластыря. У животных при этом не уменьшился не только вес, но и уровень холестерина в крови.