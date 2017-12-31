Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен укреплять взаимное доверие с Россией в 2018 году. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в консолидации политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего стратегического сотрудничества.

Ранее российский лидер Владимир Путин в поздравлении председателю КНР подтвердил готовность к работе по наращиванию стратегического взаимодействия между двумя странами. Глава государства отметил рост объемов совместной торговли, а также высокую динамику обменов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

По словам Путина, Москва и Пекин эффективно взаимодействуют в мировых делах. Россия и Китай подтвердили намерение не допустить эскалации на Корейском полуострове.