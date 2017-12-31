Меркель призвала Европу к сплоченности в 2018 году

Ангела Меркель призвала Европейский союз к сплоченности в тот момент, когда общество проходит через период раскола. По словам канцлера Германии, будущее ее страны «неразрывно связано с будущим Европы».

«Экономический успех и социальная сплоченность являются двумя сторонами одной медали, могут быть нашим компасом в эпоху цифрового прогресса», - цитирует текст новогодней речи Меркель РИА «Новости».

Глава правительства ФРГ добавила, что в наступающем году будет работать над формированием стабильного аппарата руководства страной.