Меркель призвала Европу к сплоченности в 2018 году
Ангела Меркель призвала Европейский союз к сплоченности в тот момент, когда общество проходит через период раскола. По словам канцлера Германии, будущее ее страны «неразрывно связано с будущим Европы».
«Экономический успех и социальная сплоченность являются двумя сторонами одной медали, могут быть нашим компасом в эпоху цифрового прогресса», - цитирует текст новогодней речи Меркель РИА «Новости».
Глава правительства ФРГ добавила, что в наступающем году будет работать над формированием стабильного аппарата руководства страной.
«Вы, дорогие сограждане, поручили нам, политикам, противостоять вызовам будущего и при этом заботиться о потребностях всех граждан. Я считаю себя ответственной за исполнение этого поручения — в том числе работая над тем, чтобы в Германии в новом году быстро создать стабильное правительство», - отметила Меркель.