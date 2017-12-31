В новогодние праздники парковка в Москве станет бесплатной

Парковка на всех столичных парковочных пространствах в Москве будет бесплатна автомобилистов на весь срок новогодних праздников. Об этом столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил на личной странице в Twitter.

Парковка в праздники будет бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 декабря 2017 г.

«Парковка в праздники будет бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города», - написал Собянин.

Ранее стало известно, что новогодний подарок получат и те москвичи, которые предпочитают общественный транспорт. С 31 декабря на 1 января метро и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь, на работу выйдут около 11 тысяч сотрудников метрополитена.