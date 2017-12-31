В Москве в новогоднюю ночь запустят салют с 38 точек

Праздничный салют в Москве запустят в новогоднюю ночь с 38 точек, посмотреть его можно во всех 12 столичных округах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» в субботу.

Первые залпы запустят в 00:00 на Москворецкой улице, Поклонной горе и ВДНХ, остальные салюты озарят небо в 01:00 во всех остальных точках.

Кроме того, на Тверской улице каждый час будут звучать залпы конфетти.