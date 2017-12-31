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Пучдемон потребовал от Мадрида восстановления старого правительства Каталонии

Вадим Синицын
05:25 31.12.2017
Бывший глава Каталонии в новогоднем обращении заявил, что Мадрид обязан восстановить каталонское правительство, поскольку отставки производились без учета мнения жителей региона.
Пучдемон потребовал от Мадрида восстановления старого правительства Каталонии
Фото: Panoramic / ZUMAPRESS / Globallookpress

Бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон потребовал, чтобы официальный Мадрид вернул на место правительство Каталонии. Об этом сообщает AFP.

Свое заявление каталонский политик озвучил во время своего новогоднего обращения к жителям региона. Пучдемон отметил, что решение испанского правительства об отставках в Каталонии было принято без учета мнения граждан Каталонии, и в этой связи Мадрид должен вернуть на место старое правительство.

Ранее стало известно, что партия бывшего главы региона «Вместе за Каталонию» получили 34 места в парламенте бывшей автономии. Вместе с тем 32 места получили представители партии «Левые республиканцы» Каталонии, которую возглавляет бывший заместитель Карлеса Пучдемона Ориоль Жункер. Таким образом, две партии, последовательно выступающие за отделение Каталонии от Испании, получили больше половины мест в парламенте.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости автономии. Сразу после этого Мадрид применил 155-ю статью конституции и ввел в регионе прямое управление. Пучдемона сняли с должности, а парламент Каталонии распустили. После этого лидер бывшей автономии Карлес Пучдемон с пятью советниками уехал в Бельгию.

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