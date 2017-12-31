Британия может ввести в обращение национальную криптовалюту

Центральный банк Великобритании в 2018 году может запустить собственную национальную криптовалюту, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что британская криптовалюта может быть привязана к фунту стерлингов.

Введение такой валюты в оборот позволит гражданам Британии хранить деньги в цифровом виде с помощью центрального банка, отказавшись от других кредитных организаций.

В настоящее время специалисты ЦБ Великобритании изучают технологию электронных транзакций, используемых в операциях с криптовалютами.