Британия может ввести в обращение национальную криптовалюту
В следующем году Центральный банк Великобритании планирует начать разработку собственной криптовалюты.
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Центральный банк Великобритании в 2018 году может запустить собственную национальную криптовалюту, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что британская криптовалюта может быть привязана к фунту стерлингов.
Введение такой валюты в оборот позволит гражданам Британии хранить деньги в цифровом виде с помощью центрального банка, отказавшись от других кредитных организаций.
В настоящее время специалисты ЦБ Великобритании изучают технологию электронных транзакций, используемых в операциях с криптовалютами.