Жалеть не о чем – Пушков прокомментировал отказ двух сенаторов из США ехать в Москву

Визит в Москву сенаторов из США, который не состоялся из-за отказа в выдаче визы одному из членов делегации, едва ли бы помог улучшению отношений двух стран. Такое мнение на личной странице в Twitter опубликовал российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков отметил, что от делегации американских сенаторов стоило бы ожидать лекций о «демократии», которые в России так все уже слышали, а, следовательно, сожалеть об отмене визита не имеет смысла.

«Несостоявшийся визит в Москву сенаторов США вряд ли помог бы улучшению отношений. Лекций о демократии мы уже наслушались. Жалеть не о чем», - написал Пушков.

Ранее сообщалось, что два американских сенатора-республиканца, которые должны были посетить в Москву в составе парламентской делегации, отказались от поездки. Рон Джонсон и Джон Барассо заявили, что это связано с отказом в визе для их коллеги, сенатора Джоан Шаин.

Шаин стала единственным членом делегации, не получившим российскую визу, поскольку находилась под действием персональных санкций из-за сверхактивного антироссийского законодательства, в частности, боролась за запрет в США продуктов «Лаборатории Касперского».