Трамп объяснил, почему так активно использует социальные сети

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему столь активно использует социальные сети. Причину своей приверженности к соцмедиа американский президент озвучил на своей странице в Twitter.

Как объяснил Трамп, Twitter и другие соцсети он используется, что бороться с фейковыми СМИ, использующими выдуманные источники и игнорирующие реальные новости. По мнению американского президента, противостоять этому можно только через социальные медиа.

I use Social Media not because I like to, but because it is the only way to fight a VERY dishonest and unfair “press,” now often referred to as Fake News Media. Phony and non-existent “sources” are being used more often than ever. Many stories & reports a pure fiction!