Мы слышали крики, была паника – свидетели рассказали о стрельбе в центре Москвы

Сотрудники заведения рассказали о стрельбе в одном из баров на Никольской улице в Москве.

«Мы слышали крик, гости бежали через черный ход… В зале была паника», - рассказывают очевидцы.

Стрельба произошла в одном из баров в 300 метрах от Красной площади. Злоумышленник шесть раз выстрелил из травматического оружия в девушку и три раза в молодого человека, сидевшего с ней за одним столиком. Пострадавшие находятся в отделении реанимации.

По предварительной информации, конфликт произошел на почве ревности. Правоохранители разыскивают злоумышленника, 26-летнего молодого человека, проживающего в Подмосковье.