Четверо детей погибли при пожаре в Ивано-Франковске

Семья, состоящая из двух взрослых и четверых детей, погибла из-за пожара в украинском Ивано-Франковске. Об этом на странице в социальной сети Facebook написал глава города Руслан Марцинкив.

«Трагическое событие произошло в нашем городе: в результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших», - написал в Facebook мэр Ивано-Франковска.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла на улице Сечевых Стрельцов в ночь на 31 декабря. Причины возникновения пожара и последующего отравления угарным газом уточняются.