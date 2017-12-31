Установлена личность подозреваемого в расстреле в центре Москвы
Стрельба произошла в одном из баров неподалеку от Красной площади.
26-летнего приезжего из Марий Эл подозревают в расстреле девушке в центре Москвы. Сейчас молодой человек проживает в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что в одном из баров на Никольской улице произошла стрельба. Злоумышленник произвел шесть выстрелов из травматического пистолета в девушку и три выстрела в молодого человека. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу. По предварительным данным конфликт произошел на почве ревности.
Стрелок скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.