Установлена личность подозреваемого в расстреле в центре Москвы

26-летнего приезжего из Марий Эл подозревают в расстреле девушке в центре Москвы. Сейчас молодой человек проживает в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в одном из баров на Никольской улице произошла стрельба. Злоумышленник произвел шесть выстрелов из травматического пистолета в девушку и три выстрела в молодого человека. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу. По предварительным данным конфликт произошел на почве ревности.

Стрелок скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.