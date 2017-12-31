Злоумышленник шесть раз выстрелил девушке в голову в центре Москвы

Стрельба возле одного из баров на Никольской улице в Москве по предварительным причинам произошла из-за конфликта на почве ревности.

Как сообщил сайту «Звезды» источник в правоохранительных органах, 26-летний злоумышленник шесть раз выстрелил в девушку из травматического пистолета, затем произвел три выстрела в мужчину, сидящего рядом с ней. Медики оказывают помощь раненым. Оба госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Личность стрелка установлена, это 26-летний житель Марий Эл, который проживает в Подмосковье. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.