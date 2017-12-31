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Злоумышленник шесть раз выстрелил девушке в голову в центре Москвы

Андрей Аркадьев
02:27 31.12.2017
Два человека пострадали при стрельбе в одном из баров на Никольской улице в центре Москвы.

Стрельба возле одного из баров на Никольской улице в Москве по предварительным причинам произошла из-за конфликта на почве ревности.

Как сообщил сайту «Звезды» источник в правоохранительных органах, 26-летний злоумышленник шесть раз выстрелил в девушку из травматического пистолета, затем произвел три выстрела в мужчину, сидящего рядом с ней. Медики оказывают помощь раненым. Оба госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Личность стрелка установлена, это 26-летний житель Марий Эл, который проживает в Подмосковье. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

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