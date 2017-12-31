Стала известна возможная причина стрельбы у Красной площади

Возможной причиной стрельбы в ресторане рядом с Красной площадью является ревность, об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, молодой человек 1991 года рождения пришел в ресторан на Никольской улице в центре Москвы. Он произвел в голову девушке шесть выстрелов из травматического пистолета с небольшого расстояния. Молодая женщина, предположительно, являлась его бывшей.

В спутника девушки злоумышленник выстрелил три раза. В данный момент оба пострадавших госпитализированы и доставлены в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.