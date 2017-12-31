Работу подземки в Москве в новогоднюю ночь обеспечат 11 тысяч сотрудников метрополитена

Более 11 тысяч сотрудников московского метрополитена выйдут на работу в новогоднюю ночь, чтобы обеспечить бесперебойную работу транспортной системы. Сообщение об этом появилось в Twitter столичной подземки.

Как уточнили в пресс-службе Московского метрополитена, в новогодней работе будут задействованы более тысячи машинистов и около шести тысяч сотрудников службы безопасности. Всю ночь будет работать не только подземка, но и Московское центральное кольцо.

Для того, чтобы наши пассажиры могли встретить Новый год с семьей и друзьями, а после отправиться на многочисленные праздничные мероприятия более 11 тысяч сотрудников #мосметро и #МЦК встретят Новый 2018 год на рабочем месте и обеспечат бесперебойную работу метро. pic.twitter.com/QaT1ULBcAF — Мосметро (@MoscowMetro) 30 декабря 2017 г.

Кроме того, на 13 станциях, расположенных рядом с местами гуляний и массовых скоплений людей, будет организовано ночное дежурство сотрудников Центра обеспечения мобильности Московского метрополитена. Новогодние программы ожидают москвичей в Парке Горького, саду «Эрмитаж», Таганском и Измайловском парках, парке Победы и других точках столицы.