ВВС нанесли авиаудар по позициям ХАМАС в секторе Газа

Авиация ВВС Израиля нанесла авиаудар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел по израильским территориям в пятницу.

«В ответ на вчерашний ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле сегодня вечером истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа», - сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление израильской армии.

Ранее сообщалось об обстрелами ракетами территории Израиля со стороны сектора Газа. Две из них были перехвачены системой противовоздушной обороны Израиля.