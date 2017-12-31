Источник рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе у Красной площади
При стрельбе на Никольской улице пострадали двое людей, молодой человек и девушка, один из пострадавших ранен в голову.
При стрельбе рядом с рестораном на Никольской улице неподалеку от центра Москвы пострадали два человека, один из ранен в голову и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
«Госпитализированные находятся в тяжелом состоянии, одного из них ранили в голову», - сообщил источника агентства.
Он также добавил, что при стрельбе пострадала молодая пара – парень и девушка. Сейчас они доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Подробности случившегося и мотивы стрелка уточняются.