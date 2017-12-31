СМИ: расследование «вмешательства РФ» в выборы в США началось с пьяной беседы в баре

Неофициальное общение бывшего советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с дипломатом из Австралии, совмещенное с употреблением крепких спиртных напитков, положило начало расследованию ФБР о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы.

Как сообщает The New York Times, бывший советник Трампа Джордж Пападопулос выпивал вместе с австралийским дипломатом Александром Даунером в лондонском баре Wine Rooms. В какой-то момент нетрезвому Пападопулосу, возможно, захотелось впечатлить собеседника, и он заявил, что российские власти якобы обладают некими данными, способными принести вред предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

Австралийский дипломат запомнил откровения советника Трампа и передал информацию властям своей страны. Позже руководство Австралии передало информацию, которую получил Даунер, своим американским коллегам.

В итоге, говорится в материале, пьяная барная беседа и случившаяся позже кража писем с серверов Демократической партии США привели к началу расследования о мифическом «российском вмешательстве», которое вскоре стало идеей-фикс для американских медиа. В России неоднократно опровергали эти голословные обвинения на всех уровнях.