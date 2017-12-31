Опубликованы кадры с места стрельбы в центре Москвы
Напавший скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает стрелка.
Появились первые кадры с места стрельбы на Никольской улице в Москве. Ранее сообщалось, что два человека получили ранения, полицейские разыскивают злоумышленника.
По предварительной информации, стрельба произошла в результате конфликта нетрезвых посетителей одного из баров. Неизвестный ранил двух граждан и скрылся с места ЧП.
Пострадавшие доставлены в больницы. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Обстоятельства инцидента выясняются.