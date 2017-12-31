Власти Крыма подарили собаку страдающей аутизмом девочке после письма Путину
У матери больного ребенка нет финансовой возможности купить собаку своей дочери, поэтому она написала письмо президенту России Владимиру Путину.
Фото: John Daniels Globallookpress
Власти Крыма по поручению главы региона Сергея Аксенова подарили семилетней девочке из Ялты, которая страдает аутизмом, щенка породы лабрадор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет телеканала «Крым 24».
Накануне мать ребенка обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой подарить ее дочери собаку, поскольку у нее нет денег на покупку животного. Глава Крыма Сергей Аксенов узнал об этой просьбе и распорядился исполнить просьбу.
Помощник главы Крыма Юрий Абисов выполнил поручение и вручил щенка девочке.