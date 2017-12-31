Власти Крыма подарили собаку страдающей аутизмом девочке после письма Путину

Власти Крыма по поручению главы региона Сергея Аксенова подарили семилетней девочке из Ялты, которая страдает аутизмом, щенка породы лабрадор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет телеканала «Крым 24».

Накануне мать ребенка обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой подарить ее дочери собаку, поскольку у нее нет денег на покупку животного. Глава Крыма Сергей Аксенов узнал об этой просьбе и распорядился исполнить просьбу.

Помощник главы Крыма Юрий Абисов выполнил поручение и вручил щенка девочке.