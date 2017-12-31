Захватчик в Харькове предлагал заложникам чай с кофе и просил снимать его на видео

Один из освобожденных заложников в отделении почты в украинском Харькове рассказал о поведении мужчины, который удерживал 11 человек под угрозой взрыва. Об этом вызволенный мальчик рассказал во время общения с журналистами, передает «Украинская правда».

По словам освобожденного молодого человека, захватчик постоянно предлагал заложникам чай и кофе, однако они не рисковали брать напитки из его рук. Кроме того, обвешанный «взрывчаткой» человек просил снимать его на видео и выкладывать получившиеся ролики в социальные сети.

Кроме того, преступник рассказывал заложникам о принципах срабатывания «взрывчатки», которая представляла собой нечто вроде двух бутылок, заполненных неизвестной смесью и светящихся. Захватчик заявил, что удерживает предохранитель взрывного устройства, но если его «рука устанет», то предохранитель можно будет переключить на «специальную педальку» и избежать «несанкционированного взрыва».

Информация о захвате заложников в почтовом отделении Харькова появилась 30 декабря. Неизвестный, угрожая взрывным устройством, удерживал девять взрослых и двух детей. Сейчас мужчина обезврежен бойцами спецназа, возбуждено уголовное дело. Мотивы уточняются.