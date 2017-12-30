Аэропорт Нижнего Новгорода эвакуирован из-за угрозы взрыва

150 человек эвакуировали из аэропорта в Нижнем Новгороде, в среду, 30 декабря после анонимного звонка о минировании.

«Поступило сообщение на телефон экстренных служб о якобы закладке взрывного устройства в терминале аэропорта "Нижний Новгород"», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте ЧП работают саперы, они обследуют здание терминала и прилегающую к нему территорию.

Кроме того, оперативные органы проводят проверки из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в нескольких супермаркетах Нижнего Новгорода.