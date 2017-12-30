В МИД РФ россиян в Иране призвали избегать мест массового скопления людей

МИД России призвал находящихся на территории Ирана граждан Российской Федерации соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей. Информация об этом появилась в официальном аккаунте Facebook российского внешнедипломатического ведомства.

По информации Департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ, в крупных городах Ирана проходятся манифестации, вызванные социальным недовольством, в связи с чем стоит быть бдительными в местах массового скопления людей.