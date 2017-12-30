В МИД РФ россиян в Иране призвали избегать мест массового скопления людей
По данным ситуационно-кризисного центра МИД РФ, в крупных городах Ирана проходят манифестации, в связи с чем на улицах может быть небезопасно.
Фото: Алексей Иванов / «ТРК Звезда»
МИД России призвал находящихся на территории Ирана граждан Российской Федерации соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей. Информация об этом появилась в официальном аккаунте Facebook российского внешнедипломатического ведомства.
По информации Департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ, в крупных городах Ирана проходятся манифестации, вызванные социальным недовольством, в связи с чем стоит быть бдительными в местах массового скопления людей.
«…манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. Имеют место столкновения протестующих с полицией. Рекомендуется сохранять бдительность и не посещать места массового скопления людей», - говорится в заявлении ведомства.