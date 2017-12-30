В полиции назвали причину захвата заложников в Харькове

Захвативший отделение «Укрпочты» в Харькове преследовал цель ограбления.

Об этом сообщает сайт города, ссылаясь на сведения полиции Харьковской области.

Ранее сообщалось, что неизвестный взял в заложники людей в отделении «Укрпочты». По предварительным данным полиции, мужчина сообщил, что на нем закреплена взрывчатка, которую он готов применить.

Сообщается, что в помещении находятся люди. Что требует мужчина, пока не известно. На месте происшествия работают правоохранительные органы, спасатели и врачи.