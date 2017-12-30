ФСБ задержала исполнителя и организатора теракта в магазине в Санкт-Петербурге

ФСБ задержала организатора и непосредственного исполнителя взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

Задержанный был передан сотрудникам Следственного комитета для проведения дальнейших следственных действий. Сейчас его допрашивают, говорится на сайте ведомстве.

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в среду, 27 декабря, возле камер хранения супермаркета. По уточненным данным, пострадали 18 человек.

Мощность взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.