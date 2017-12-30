Неизвестный удерживает в отделении «Укрпочты» в Харькове девять взрослых и двоих детей

Вооруженный человек, который захватил отделение «Укрпочты» рядом со станцией метро «Киевская» в Харькове, взял в заложники девять взрослых и двоих детей.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

«Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пытаемся выйти с ним на контакт», – заявил Бех.

По словам спикера Нацполиции Ярослава Тракало, неизвестный в маске зашел в отделение «Укрпочты» с целью ограбления.

Сейчас на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта перекрыто.

Напомним, в Харькове на улице Шевченко рядом с торговым центром «Рост» мужчина захватил отделение «Укрпочты». Мужчина заявил, что на нем закреплена взрывчатка, которую он готов применить.