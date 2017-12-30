В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил здание «Укрпочты»

На улице Шевченко в Харькове рядом с ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты».

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сотрудников полиции, в захваченном здании – люди.

Территория рядом с местом инцидента оцеплена, на ней находятся порядка 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные, а также машины скорой помощи. Также там работают взрывотехники.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко полностью перекрыто движение транспорта.

Официально в полиции Харькова этот инцидент не комментируют и отказываются подтвердить сам его факт.

В то же время спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало рассказал «Украинской правде», что, по предварительным данным, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты» с людьми внутри.