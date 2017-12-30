Летевший из Грузии в Грецию самолет из-за удара молнии вынужденно сел в Болгарии

Самолет авиакомпании Wizz Air, который направлялся из Кутаиси в Кавалу (Греция), вынужденно сел в Болгарии из-за удара молнии.

Как рассказали РИА Новости в Кутаисском аэропорту, самолет приближался к Кавале, однако в него ударила молния, из-за чего он был вынужден приземлиться в аэропорту Софии. Авиакомпания обеспечит транспортировку пассажиров из Софии в Кавалу.

При этом, по информации телекомпании «Рустави 2», пассажиры пять часов находятся в Софии и ждут помощи. Также им не удается связаться консульством Грузии. По данным телеканала, в результате инцидента никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.