Путин заявил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем

Владимир Путин подтвердил готовность к наращиванию стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Об этом президент сообщил в новогоднем поздравлении, направленном лидеру КНР Си Цзиньпину.

Уходящий год, по словам главы государства, запомнится новыми успехами в развитии российско-китайских отношений. Речь идет, подчеркнул он, о росте торговли и высокой динамике обменов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

Новогодние телеграммы российский лидер направил и главам других государств, в частности Японии и Южной Кореи. В поздравлении япоскому премьеру Синдзо Абэ Путин отметил, что наступающий год будет ознаменован масштабным мероприятием – Год России в Японии и Год Японии в России, которое «призвано способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между народами наших государств».

Путин сообщил, что ждет Синдзо Абэ в мае будущего года в Москве, а затем приглашает на международный экономический форум в Санкт-Петербурге.

В телеграмме президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину Владимир Путин выразил надежду, что страны продолжат наращивать двусторонние связи в интересах мира и стабильности на Корейском полуострове.