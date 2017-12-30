Под Волгоградом пьяный водитель въехал в толпу людей

Пьяный водитель сбил группу людей в городе Котово в Волгоградской области. Об этом рассказали сайту телеканала «Звезда» в МВД по региону.

Как сказано в сообщении, 30 декабря около двух часов ночи 34-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя машиной Ford Focus, наехал на толпу людей, которая выходила из кафе.

В результате происшествия один человек погиб и трое пострадали. В отношении водителя автомобиля, который уже был судим за убийство, возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).