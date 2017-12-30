Снега не будет: Москва готовится встретить Новый год без главного атрибута

В Москве погода бьет температурные рекорды: накануне воздух прогрелся почти до четырех градусов, чего не было за всю историю метеонаблюдений в столице.

Как сообщают синоптики, 31 декабря, возможно, будет еще теплее. В Москве ожидается до плюс пяти. Это может быть первый Новый год, когда снега в столице не будет совсем, говорится на сайте Гидрометцентра.

Столица за всю историю метеорологических наблюдений ни разу не отмечала праздник без снега.

Отмечается, что в самый малоснежный 1949 год был зафиксирован один сантиметр снежного покрова.