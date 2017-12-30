Работают, чтобы мы отдыхали: 400 тысяч спасателей будут дежурить по всей стране в новогодние праздники

Почти 400 тысяч человек привлекли к обеспечению безопасности по всей стране во время новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Будут задействованы более 60 тысяч единиц техники. Спасательные подразделения с 25 декабря по 10 января будут работать в режиме повышенной готовности.

В настоящее время проводится профилактика пожаров, усилен надзор за объектами ЖКХ и энергетики. Под особым контролем места массовых гуляний и новогодних елок.