Работают, чтобы мы отдыхали: 400 тысяч спасателей будут дежурить по всей стране в новогодние праздники
Спасательные подразделения с 25 декабря по 10 января будут работать в режиме повышенной готовности.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Почти 400 тысяч человек привлекли к обеспечению безопасности по всей стране во время новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Будут задействованы более 60 тысяч единиц техники. Спасательные подразделения с 25 декабря по 10 января будут работать в режиме повышенной готовности.
В настоящее время проводится профилактика пожаров, усилен надзор за объектами ЖКХ и энергетики. Под особым контролем места массовых гуляний и новогодних елок.