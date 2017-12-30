Церемониться не будем – в Совфеде ответили на слова главы Генштаба ВС Украины об «уязвимости Крымского моста»

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал «детским лепетом» заявление главы Генштаба ВС Украины Игоря Романенко о том, что Крымский мост уязвим для ракетных ударов и авиации.

«Сумасшедших, которые ходят в погонах на территории Украины, не так много. А что касается нормальных людей, то они понимают, что это контрпродуктивно и крайне опасно», – сказал Клинцевич, сообщает газета «Известия».

«Как только взлетит какая-то ракета или самолет с желанием нанести удар по Крымскому мосту, мы церемониться не будем, потому что это посягательство на нашу территориальную целостность и угроза для жизни граждан России», – добавил он.

Также Клинцевич добавил, что генерал Романенко «не до конца понимает последствия таких возможных действий».

Сенатор отметил, что спекуляции в вопросах о Крыме начинают вызывать «раздражение и омерзение».

Напомним, заявление украинского генерала о Крымском мосте опубликовано 28 декабря в издании «Главред». Романенко сказал, что с военной точки зрения мост является уязвимым для ракет и авиации.